Ausblick: Adani Ports Special Economic Zone legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adani Ports Special Economic Zone wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 14,08 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,95 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 98,98 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 16,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adani Ports Special Economic Zone einen Umsatz von 84,88 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 57,31 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 51,35 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 374,87 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 298,72 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at