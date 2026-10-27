Adani Ports & Special Economic Zone Aktie
WKN DE: A1C55A / ISIN: INE742F01042
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Adani Ports Special Economic Zone legt Quartalsergebnis vor
Adani Ports Special Economic Zone lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adani Ports Special Economic Zone die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,14 INR gegenüber 14,39 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Adani Ports Special Economic Zone in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 109,87 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 91,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 64,76 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 58,23 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 449,08 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 387,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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