Adani Ports & Special Economic Zone Aktie

Adani Ports & Special Economic Zone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C55A / ISIN: INE742F01042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Adani Ports Special Economic Zone präsentiert Quartalsergebnisse

Adani Ports Special Economic Zone stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,09 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,67 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Adani Ports Special Economic Zone in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 93,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 79,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 59,78 INR im Vergleich zu 51,35 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 372,53 Milliarden INR, gegenüber 298,72 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 1 347,00 -5,19% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen