Ausblick: Adani Ports Special Economic Zone präsentiert Quartalsergebnisse

Adani Ports Special Economic Zone stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,09 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,67 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Adani Ports Special Economic Zone in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 93,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 79,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 59,78 INR im Vergleich zu 51,35 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 372,53 Milliarden INR, gegenüber 298,72 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at