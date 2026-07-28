Adani Ports & Special Economic Zone Aktie
WKN DE: A1C55A / ISIN: INE742F01042
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Adani Ports Special Economic Zone stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Adani Ports Special Economic Zone wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 15,31 INR aus. Im letzten Jahr hatte Adani Ports Special Economic Zone einen Gewinn von 15,34 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Adani Ports Special Economic Zone in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 105,77 Milliarden INR im Vergleich zu 91,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 64,63 INR im Vergleich zu 58,23 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 445,46 Milliarden INR, gegenüber 387,36 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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