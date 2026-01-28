Adani Power Aktie

Adani Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE814H01029

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Adani Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Adani Power wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Adani Power im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 141,05 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,14 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,31 INR aus. Im Vorjahr waren 6,46 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 576,94 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 542,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

