Adani Power Aktie
WKN DE: A41L5H / ISIN: INE814H01029
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Adani Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Adani Power wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,53 INR je Aktie erzielt worden.
Adani Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154,94 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,71 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,62 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 641,51 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 532,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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