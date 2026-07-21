Adani Power Aktie
WKN DE: A41L5H / ISIN: INE814H01029
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Adani Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Adani Power äußert sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen, dass Adani Power für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 INR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 137,03 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Adani Power für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 161,32 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,56 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,62 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 628,85 Milliarden INR, gegenüber 532,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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