Ausblick: Adani Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Adani Power lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adani Power die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,32 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 151,73 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 141,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,83 INR, gegenüber 6,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 546,38 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 542,26 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at