Adani Transmission Aktie

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WKN DE: A14Q5R / ISIN: INE931S01010

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Adani Transmission gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Adani Transmission wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 10,55 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 137,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,44 INR erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 96,30 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 65,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 36,70 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 19,00 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 419,21 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 275,88 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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