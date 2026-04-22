Adani Transmission Aktie

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WKN DE: A14Q5R / ISIN: INE931S01010

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Adani Transmission öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Adani Transmission wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 12,12 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,50 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Adani Transmission nach den Prognosen von 3 Analysten 72,41 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,75 Milliarden INR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,33 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 9,05 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 265,88 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 237,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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