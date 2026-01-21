Adani Transmission Aktie

Adani Transmission für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Q5R / ISIN: INE931S01010

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Adani Transmission verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Adani Transmission wird am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,84 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 82,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,85 INR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 75,95 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 30,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adani Transmission einen Umsatz von 58,30 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,30 INR, gegenüber 9,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 268,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 237,67 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

