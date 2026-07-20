Ausblick: Adani Transmission zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Adani Transmission veröffentlicht am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,75 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 78,88 Milliarden INR gegenüber 68,19 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 29,88 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,00 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 379,87 Milliarden INR, gegenüber 275,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at