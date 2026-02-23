Ausblick: AdaptHealth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AdaptHealth A gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,351 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,92 Prozent auf 831,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 856,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,23 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,26 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at