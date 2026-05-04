AdaptHealth a Aktie
WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: AdaptHealth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AdaptHealth A wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass AdaptHealth A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,41 Prozent auf 796,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 777,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,999 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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