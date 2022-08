Ausblick: Adaptimmune Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Adaptimmune Therapeutics präsentiert in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 111,94 Prozent auf 6,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Adaptimmune Therapeutics noch 3,1 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,208 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,8 Millionen USD, gegenüber 6,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at