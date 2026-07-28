Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Adaptive Biotechnologies präsentiert Quartalsergebnisse
Adaptive Biotechnologies präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,134 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adaptive Biotechnologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,170 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 65,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adaptive Biotechnologies einen Umsatz von 58,9 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,456 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 286,6 Millionen USD, gegenüber 277,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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