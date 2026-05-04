Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Adaptive Biotechnologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Adaptive Biotechnologies stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,160 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 61,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,485 USD im Vergleich zu -0,390 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 282,4 Millionen USD, gegenüber 277,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

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