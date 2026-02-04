Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PLR5 / ISIN: US00650F1093
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Adaptive Biotechnologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Adaptive Biotechnologies präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Adaptive Biotechnologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,186 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,230 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,30 Prozent auf 60,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Adaptive Biotechnologies noch 47,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,492 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,080 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 266,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 179,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
