ADC Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSR8 / ISIN: CH0499880968
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: ADC Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ADC Therapeutics wird am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,202 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ADC Therapeutics in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 20,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 23,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,800 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 80,0 Millionen USD, gegenüber 81,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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