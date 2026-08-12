ADC Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2PSR8 / ISIN: CH0499880968

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: ADC Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ADC Therapeutics stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,216 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,9 Millionen USD gegenüber 18,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,856 USD im Vergleich zu -1,120 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 80,2 Millionen USD, gegenüber 81,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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