ADC Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSR8 / ISIN: CH0499880968
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: ADC Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ADC Therapeutics wird am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADC Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,268 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 31,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 22,3 Millionen USD gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,405 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 80,6 Millionen USD, gegenüber 70,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
