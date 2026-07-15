Ausblick: AddLife Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AddLife Registered B wird am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,05 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AddLife Registered B 0,820 SEK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent auf 2,67 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,40 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,60 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 10,83 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,44 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at