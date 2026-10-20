Ausblick: AddLife Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AddLife Registered B wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,877 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AddLife Registered B 0,660 SEK je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,43 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,59 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,42 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,60 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,97 Milliarden SEK, gegenüber 10,44 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at