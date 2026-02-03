AddLife AB Registered b Aktie
Ausblick: AddLife Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AddLife Registered B wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,77 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 129,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AddLife Registered B 0,770 SEK je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AddLife Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,82 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,61 SEK, gegenüber 2,07 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 10,47 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,29 Milliarden SEK generiert wurden.
