Ausblick: AddLife Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AddLife Registered B lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,980 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll AddLife Registered B nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,70 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,70 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,54 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,60 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,81 Milliarden SEK, gegenüber 10,44 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at