Ausblick: Addnode Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Addnode Group Registered B stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,972 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Addnode Group Registered B noch 0,980 SEK je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,48 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Addnode Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,54 Milliarden SEK aus.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,96 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,02 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,77 Milliarden SEK, gegenüber 7,76 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

