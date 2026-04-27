Ausblick: Addnode Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Addnode Group Registered B stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,986 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,57 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Addnode Group Registered B einen Umsatz von 1,46 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,96 SEK, gegenüber 2,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 6,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,79 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at