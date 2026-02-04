Addtech AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QEPD / ISIN: SE0014781795
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Addtech Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Addtech Registered B lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,95 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Addtech Registered B einen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,64 Milliarden SEK gegenüber 5,48 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,83 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,96 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 21,80 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addtech AB Registered Shs -B-
|
04.02.26
|Ausblick: Addtech Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Addtech Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Addtech Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Addtech AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Addtech AB Registered Shs -B-
|29,00
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.