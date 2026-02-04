Ausblick: Addtech Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Addtech Registered B lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,95 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Addtech Registered B einen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,64 Milliarden SEK gegenüber 5,48 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,83 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,96 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 21,80 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at