Ausblick: Addtech Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Addtech Registered B wird am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,18 SEK je Aktie gegenüber 1,96 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Addtech Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,95 Milliarden SEK im Vergleich zu 5,75 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,69 SEK im Vergleich zu 7,01 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 22,80 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 21,80 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at