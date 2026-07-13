Ausblick: Addtech Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Addtech Registered B öffnet am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,36 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Addtech Registered B ein EPS von 2,02 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,16 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 5,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Addtech Registered B einen Umsatz von 5,84 Milliarden SEK eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,04 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,95 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,78 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 22,70 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at