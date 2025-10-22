Addtech AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QEPD / ISIN: SE0014781795
|
22.10.2025 07:01:06
Ausblick: Addtech Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Addtech Registered B veröffentlicht am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,90 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 17,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,62 SEK erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,35 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,95 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,01 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,90 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,80 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addtech AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Addtech Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Ausblick: Addtech Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.25