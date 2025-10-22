Ausblick: Addtech Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Addtech Registered B veröffentlicht am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,90 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 17,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,62 SEK erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,35 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,95 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,01 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,90 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,80 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at