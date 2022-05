Ausblick: Addus HomeCare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Addus HomeCare wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,748 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 227,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 205,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,70 USD aus. Im Vorjahr waren 3,63 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 957,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 864,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at