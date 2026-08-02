Ausblick: Addus HomeCare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Addus HomeCare wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,70 USD aus. Im letzten Jahr hatte Addus HomeCare einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Addus HomeCare in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 376,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 349,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 5,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at