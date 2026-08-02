Addus HomeCare Aktie

Addus HomeCare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKM / ISIN: US0067391062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Addus HomeCare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Addus HomeCare wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,70 USD aus. Im letzten Jahr hatte Addus HomeCare einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Addus HomeCare in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 376,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 349,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 5,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Addus HomeCare Corp

mehr Nachrichten