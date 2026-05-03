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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Addus HomeCare präsentiert Quartalsergebnisse

Addus HomeCare lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,54 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,16 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,50 Prozent auf 366,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 337,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,89 USD, gegenüber 5,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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