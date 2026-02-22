Ausblick: Addus HomeCare stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Addus HomeCare lädt am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,72 USD je Aktie gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 372,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 297,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,19 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at