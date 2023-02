Ausblick: Addus HomeCare stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Addus HomeCare wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,953 USD. Dies würde einer Verringerung von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Addus HomeCare 0,970 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 246,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 224,6 Millionen USD umgesetzt.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 950,3 Millionen USD, gegenüber 864,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

