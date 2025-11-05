Ausblick: Adecco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Adecco wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,68 Milliarden USD – ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adecco 6,27 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,88 Milliarden USD, gegenüber 25,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at