Adecco Aktie
WKN DE: A0YGQE / ISIN: US0067542045
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Adecco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Adecco wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,68 Milliarden USD – ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adecco 6,27 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,88 Milliarden USD, gegenüber 25,03 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Adecco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Adecco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Adecco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Adecco gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Adecco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.