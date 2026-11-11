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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Kennzahlen im Fokus 11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Adecco SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Adecco SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Adecco SA wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Adecco SA veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen, dass Adecco SA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,99 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,40 Milliarden CHF erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie, gegenüber 1,64 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 23,80 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 21,63 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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