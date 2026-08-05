Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Bilanzvorlage
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Adecco SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Adecco SA stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,489 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Adecco SA ein EPS von 0,320 CHF je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,99 Milliarden EUR für Adecco SA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,41 Milliarden CHF erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 EUR im Vergleich zu 1,64 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 23,61 Milliarden EUR, gegenüber 21,63 Milliarden CHF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adecco SA
|
07.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI steigt letztendlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
06.08.26
|Optimismus in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Adecco SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,16
|4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.