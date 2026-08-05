Ausblick: Adecco SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei Adecco SA stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Adecco SA stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,489 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Adecco SA ein EPS von 0,320 CHF je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,99 Milliarden EUR für Adecco SA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,41 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 EUR im Vergleich zu 1,64 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 23,61 Milliarden EUR, gegenüber 21,63 Milliarden CHF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at