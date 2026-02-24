Ausblick: Adecco SA präsentiert Quartalsergebnisse

Adecco SA lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Adecco SA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,664 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 CHF je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,92 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,50 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,26 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,71 CHF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 23,05 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,04 Milliarden CHF in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at