Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGQE / ISIN: US0067542045

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Adecco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Adecco veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,258 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,60 Prozent auf 6,55 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 27,22 Milliarden USD im Vergleich zu 26,05 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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