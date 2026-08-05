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WKN DE: A0YGQE / ISIN: US0067542045

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Adecco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adecco wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,279 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Adecco in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,83 Milliarden USD im Vergleich zu 6,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie, gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 27,14 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 26,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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