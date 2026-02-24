Ausblick: Adecco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Adecco wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen, dass Adecco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Adecco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 27,02 Milliarden USD, gegenüber 25,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at