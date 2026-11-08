ADENTRA Aktie
WKN DE: A3D12D / ISIN: CA00686A1084
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: ADENTRA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ADENTRA wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,765 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 CAD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 605,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 815,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,88 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,14 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADENTRA Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: ADENTRA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: ADENTRA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: ADENTRA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: ADENTRA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ADENTRA Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ADENTRA Inc Registered Shs
|22,20
|-4,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.