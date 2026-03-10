ADENTRA Aktie
WKN DE: A3D12D / ISIN: CA00686A1084
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: ADENTRA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ADENTRA präsentiert am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,397 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 CAD in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 536,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 742,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie, gegenüber 2,67 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADENTRA Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: ADENTRA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: ADENTRA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: ADENTRA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: ADENTRA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)