Ausblick: ADENTRA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ADENTRA präsentiert am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,397 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADENTRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 536,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 742,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie, gegenüber 2,67 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at