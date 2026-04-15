Ausblick: ADF Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ADF Group wird am 16.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,410 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ADF Group ein EPS von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll ADF Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 77,5 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ADF Group 77,4 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,16 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,95 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 257,4 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 339,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at