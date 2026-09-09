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WKN: 189900 / ISIN: CA00089N1033

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09.09.2026 07:01:06

Ausblick: ADF Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ADF Group wird sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass ADF Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,320 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 85,8 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 61,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,920 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 361,2 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 258,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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