Adherex Technologies Aktie
WKN DE: A12A5F / ISIN: CA31447P1009
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Adherex Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Adherex Technologies wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,096 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Adherex Technologies 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 51,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Adherex Technologies 12,5 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,284 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,340 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 44,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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