Ausblick: Adherex Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Adherex Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Adherex Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,044 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,9 Millionen USD – ein Plus von 58,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adherex Technologies 8,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,127 USD im Vergleich zu -0,340 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 67,2 Millionen USD, gegenüber 44,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at