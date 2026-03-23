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WKN DE: A12A5F / ISIN: CA31447P1009

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Adherex Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Adherex Technologies wird am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,058 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Adherex Technologies -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Adherex Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,030 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 62,5 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 65,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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